Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило 11 900

На 23 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 869 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 23 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 869 человек (44 687+ и 6182 КВИ-), из них в стационарах находятся 8750 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 119.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 631 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 162,• на аппарате ИВЛ – 107.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 октября 2021 года

21.10.2021 г. зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 596, летальных случаев – 4998, выздоровевших – 67 416.

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