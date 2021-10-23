В соревнованиях принимают участие около 200 борцов.

В Казалинском районе проходит международный турнир памяти Елеу Кошербаева, сообщает zakon.kz.

В центре Казалинского района – поселке Айтеке би – стартовал ХV традиционный международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи, посвященный 30-летию Независимости страны, памяти государственного и общественного деятеля Елеу Кошербаева.

Всего в соревнованиях принимают участие около 200 борцов. На открытии турнира с поздравительной речью выступил заместитель акима Кызылординской области Серик Ахмет, который отметил большое значение соревнований для молодого поколения. Заместитель акима также передал телеграмму государственного секретаря Республики Казахстан и поздравление акима Кызылординской области.

Затем с пожеланиями удачи участникам соревнований выступили Почетный гражданин Казалинского и Аральского районов Айтбай Кушербайулы и главный тренер национальной сборной по греко-римской борьбе среди молодежи Нурым Дуйсенов.

Стоит отметить, что соревнования проходят в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 17 Казалинского района поселка Айтеке би. Международный турнир продлится до 24 октября. Данный турнир традиционно проводится с 2006 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!