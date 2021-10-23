В Швейцарии запущен трамвай в честь Федерера

40-летний Роджер Федерер этим летом досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене.

Городскими властями швейцарского Базеля введен в эксплуатацию трамвай в честь 20-кратного победителя турниров "Большого шлема", легендарного Роджера Федерера, сообщает zakon.kz.

Жители и гости Базеля ежедневно теперь будут ездить по улицам города на новом трамвайном маршруте.

Запрыгиваю на борт FedExpress! Для меня это большая честь. Как будто еще вчера я был мальчишкой и ездил на тренировки на трамвае № 8, – написал Федерер на своей странице в Instagram.

40-летний Роджер Федерер этим летом досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене.

Федерер шесть раз выигрывал итоговый турнир АТР, победил на 111 турнирах ATP (из них 103 – в одиночном разряде). Швейцарец – олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде. Семь лет назад в составе сборной Швейцарии стал обладателем Кубка Дэвиса. Экс-первая ракетка мира с супругой Миркой воспитывают четверых детей: двух девочек-близняшек и двух мальчиков близнецов.

Куандык Шынасилов

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