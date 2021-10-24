Ракета Ariane 5 со спутниками на борту успешно стартовала с космодрома в Гвиане

Общая продолжительность миссии составит около 40 минут.

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 в субботу стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, она должна вывести на орбиту два спутника связи – SES-17 и SYRACUSE 4A. Трансляцию ведет компания-оператор Arianespace.

Общая продолжительность миссии составит около 40 минут. Спустя примерно полчаса после старта от разгонного блока отделится первый спутник, еще через 10 минут – второй.

Спутник SES-17 принадлежит оператору спутниковой связи SES и призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Разработанный компанией Thales Alenia Space аппарат имеет массу 6,4 тонны, а срок его службы оценивается в 15 лет.

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