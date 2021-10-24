Вакцинацию кормящих матерей "Спутником V" одобрили в Минздраве РФ

Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

Грудное вскармливание было убрано из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса "Спутником V", сообщает zakon.kz.

Об этом внештатный сотрудник Министерства здравоохранения России Сергей Токарев рассказал изданию URA.ru.

Токарев отметил, что в медицинских сообществах с воодушевлением восприняли эту новость, и подчеркнул, что кормящим женщинам необходимо прививаться в первую очередь.

Теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент. Сергей Токарев

"Спутник V" по-прежнему нельзя ставить людям с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, несовершеннолетним, а также тем, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

Отмечается, что ТАСС также подтвердили данную информацию в пресс-службе Минздрава России. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

В июле стало известно, что ВОЗ рекомендует прививать от коронавируса кормящих матерей, так как защита от инфекции может передаться ребенку.

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