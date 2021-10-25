Бухгалтер из Павлодара присвоила 22 млн тенге предприятия

Подозреваемая была ранее судима за мошенничество.

В Павлодаре бухгалтер тратила деньги фирмы, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, к ним с заявлением обратилась предпринимательница. Она рассказала, что бухгалтер за шесть месяцев незаконно присвоила 22 млн тенге.

Как установлено полицейскими, 38-летняя женщина работала в данной компании уже несколько лет, зарекомендовав себя как надежного сотрудника. Подозреваемая была ранее судима за мошенничество, – уточнили в ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного имущества".

К сведению: за присвоение или растрату вверенного чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!