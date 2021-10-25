Талибы опровергли убийство афганской волейболистки

Ранее издание Independent Persian сообщило, что Хакими была убита талибами в Кабуле.

Назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин опроверг сообщения о том, что игрок афганской женской молодежной сборной по волейболу Махджубин Хакими была казнена боевиками радикального движения "Талибан", передает zakon.kz.

Движение "Талибан" объявило всеобщую амнистию. Помилованы были даже те люди, которые десятилетиями с движением воевали, включая, например, бывшего губернатора Герата Исмаил Хана". Новости об убийстве спортсменки талибами нельзя назвать иначе, чем ложью и клеветой", – сказал Мотмаин в беседе с ТАСС.

Ранее издание Independent Persian сообщило, что Хакими была убита талибами в Кабуле. Эту информацию издание опубликовало со ссылкой на одного из тренеров молодежной сборной Афганистана. По его словам, волейболистка была убита в начале октября.

Международная федерация волейбола заявила, что не имеет подтверждения данных Independent Persian, и приступила к расследованию этой информации.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

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