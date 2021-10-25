В Шымкенте определили лучших бадминтонистов Казахстана

Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете.

Целую неделю длилось республиканское первенство по бадминтону в личном и командном зачете, сообщает zakon.kz.

Около 90 спортсменов из всех регионов страны оспаривали звание лучших бадминтонистов. Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете, оставив позади себя представителей Костанайской области и поделивших третье место спортсменов Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.

Хайтмурат Кульматов (Шымкент) Дмитрий Панарин (Туркестанская область) Артур Ниязов и Евгений Евсеев ( оба Шымкент)

Камила Смагулова (Шымкент) Аиша Жумабек (Шымкент) Ромуалада Батырова (Акмолинская область) и Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область).

Победители и призеры в личном зачете среди женщин:

Куандык Шынасилов

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