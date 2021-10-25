Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Шымкенте определили лучших бадминтонистов Казахстана

Фото: instagram/kazbadminton 25 октября 2021, 17:24

Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете.

Целую неделю длилось республиканское первенство по бадминтону в личном и командном зачете, сообщает zakon.kz.

Около 90 спортсменов из всех регионов страны оспаривали звание лучших бадминтонистов. Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете, оставив позади себя представителей Костанайской области и поделивших третье место спортсменов Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.

Победители и призеры в личном зачете среди мужчин:
  1. Хайтмурат Кульматов (Шымкент)
  2. Дмитрий Панарин (Туркестанская область)
  3. Артур Ниязов и Евгений Евсеев ( оба Шымкент)

Победители и призеры в личном зачете среди женщин:
  1. Камила Смагулова (Шымкент)
  2. Аиша Жумабек (Шымкент)
  3. Ромуалада Батырова (Акмолинская область) и Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область).

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ