В Шымкенте определили лучших бадминтонистов Казахстана

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Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете.
Целую неделю длилось республиканское первенство по бадминтону в личном и командном зачете, сообщает zakon.kz.
Около 90 спортсменов из всех регионов страны оспаривали звание лучших бадминтонистов. Бадминтонисты Шымкента стали победителями в командном зачете, оставив позади себя представителей Костанайской области и поделивших третье место спортсменов Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.
Куандык Шынасилов
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