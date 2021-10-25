Представители каких знаков зодиака охотнее вакцинируются от COVID-19

Самым ответственным знаком оказались Львы. Меньше всего вакцинированных среди Скорпионов.

Минздрав Солт-Лейк-Сити (США) привел интересную статистику, в которой определены знаки зодиака, которые чаще всего прививаются от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Ведомство получило анонимные даты рождения вакцинированных и сопоставило их с 12 знаками зодиакального круга, – говорится в сообщении 5-tv.ru.

Отмечается, что полученные цифры соотнесли с общим количеством населения.

Теперь, когда Меркурий не в ретроградном движении, мы просто оставим это здесь. Минздрав Солт-Лейк-Сити

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Самым ответственным знаком оказались Львы. Среди них доля вакцинированных составила 70%. На втором месте Водолеи – 67%, на третьем – Стрельцы и Овны (59%). Следом, согласно статистике, идут Раки (58%), Тельцы (56%), Близнецы (55%), Весы (55%), Рыбы (51%), Козероги (51%) и Девы (50%). Меньше всего вакцинированных среди Скорпионов – всего 46%.

Акция, как признали в Минздраве, была сделана специально, чтобы привлечь внимание к проблеме вакцинации как можно более интересным способом.

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