Сборная Казахстана начала с победы мировое первенство по боксу

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Темиржанов проходит во второй круг Чемпионата мира.
В Сербии стартовал Чемпионат мира по боксу среди мужчин, сообщает zakon.kz.
Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 57 кг. Честь Казахстана в этом весе вышел защищать Серик Темиржанов, в соперники которому достался Энх-Амар Хархуу из Монголии. Этот поединок 1/2 финала завершился успехом казахстанского мастера кожаной перчатки, все три раунда арбитры отдали предпочтение Серику. Он проходит во второй круг Чемпионата мира.
Куандык Шынасилов
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