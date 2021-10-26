У Барыса четвертое поражение подряд в КХЛ

Все решилось в серии буллитов, где удача была на стороне "Сибири".

26 октября столичный клуб "Барыс" в рамках Чемпионата КХЛ проводил выездную игру в Новосибирске, сообщает Zakon.kz.

Основное время матча завершилось дружеской ничьей – 3:3. Команды, забивая попеременно, дошли до финального свистка. Счет первыми открыли хозяева льда, шайбу забросил Денис Голубев, вскоре Дмитрий Гурков сравнял результат.

Во втором периоде "Сибирь" снова вышла вперед благодаря Николаю Демидову. Но затем дублем отличился игрок "Барыса" Кертис Волк. Сначала он восстановил равновесие, а потом вовсе изменил результат на табло в пользу гостей. Егор Миловзоров не согласился с таким положением дел и уравнял шансы – 3:3.

Результат отправил команды на овертайм, где обе дружины ничего не смогли сделать. Все решилось в серии буллитов, где удача благоволила "Сибири". Победу своей команде принес Валентин Пьянов.

Куандык Шынасилов

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