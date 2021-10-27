Казахстанцы будут платить за долги государства – фейк

Доверяйте официальным источникам.

В Казнете рассылают сообщение о погашении внешнего долга страны казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, долг распределят между всеми гражданами страны, оформив его в виде кредитов на каждого совершеннолетнего. Такое предложение якобы внес министр финансов, а глава государства его поддержал.

Как отмечает Stopfake.kz, оригинал этой новости появился в одном из сатирических Instagram-аккаунтов.

Реальных новостей на этой странице не публикуют. В шапке профиля указано, что там размещают лишь сатирический контент и фейк-ньюс о Казахстане, – отмечено в публикации.

Сообщение о том, что внешний долг страны будут выплачивать граждане, не стоит воспринимать всерьез.

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