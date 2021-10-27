Перуашев: Сотрудничество с ОАЭ пойдет на пользу отечественному бизнесу

По инвестиционному Соглашению планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев считает, что импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране способно придать Межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает Zakon.kz.

Отметив, что инвестиционное сотрудничество с ОАЭ касается помимо сферы электроэнергетики агропромышленного, фармацевтического, транспортно-логистического комплексов, мажилисмен выразил уверенность, что такое сотрудничество позволяет объединить совместные усилия двух стран для достижения таких результатов, которые приносят выгоду каждой стороне.

Что же касается взаимодействия именно в сфере электроэнергетики, то оно, безусловно, даст большой импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране. По инвестиционному соглашению планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт, – отметил Азат Перуашев.

Депутат Мажилиса также добавил, что в целом это положительно отразится и на развитии отечественного предпринимательства.

В целом, участие в реализации этого соглашения ведущего финансового института Объединенных Арабских Эмиратов, несомненно, пойдет на пользу отечественному бизнес-сообществу, так как будет способствовать внедрению современной организационной культуры и передовых международных технологий в ключевые отрасли национальной экономики, – уверен Азат Перуашев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!