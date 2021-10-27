Какие казахстанские товары могут попасть под европейский углеродный налог

Кроме того, рассматривается предоставление переходного периода до 1 января 2026 года.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, какие казахстанские товары могут попасть под углеродный налог, – Европейский союз планирует ввести его в 2023 году, передает корреспондент Zakon.kz.

С 2023 года Европейский союз планирует ввести углеродный налог. Данный налог будет введен на импортируемые товары, производство которых сопровождается высоким уровнем выбросов, – сказал глава МНЭ Асет Иргалиев.

При этом он отметил, что рассматривается предоставление переходного периода до 1 января 2026 года.

Если говорить, какие это товары, то это нефтепродукты, сталь, алюминий, цемент, товары органической химии. По самой конструкции углеродного налога и его уровня ведутся обсуждения в ЕС. Мы постоянно наблюдаем за ходом этих обсуждений, проводим анализ, параллельно ведем консультации с нашими партнерами по ЕАЭС. В целом проводятся расчеты, думаю, что к концу текущего года картина будет ясна, – резюмировал министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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