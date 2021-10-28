Южноамериканские сборные отказали ФИФА в проведении чемпионатов мира каждые два года

КОНМЕБОЛ поддерживает действующий формат проведения Чемпионата мира с его условиями и системами классификации.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) провела совещание, на котором обсуждалась идея о проведении Чемпионата мира каждые два года, сообщает Zakon.kz.

По его итогам, южноамериканцы официально выступили с совместным заявлением против проведения ЧМ каждые два года.

1) Нет никаких причин, преимуществ или оправданий для изменения, продвигаемого ФИФА. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, подтверждают, что они не будут участвовать в Чемпионате мира, который проводится каждые два года.

2) Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете.

КОНМЕБОЛ поддерживает действующий формат проведения Чемпионата мира с его условиями и системами классификации.

Мы считаем нынешнюю модель успешной, она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу, – передает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

В состав КОНМЕБОЛ входят сборные Аргентины, Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Парагвая, Эквадора, Чили, Перу и Уругвая.

Куандык Шынасилов

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