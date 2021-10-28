Участники программы "Медаль Елбасы" создали мотивирующий ролик

Видео получилось ярким, динамичным и живым, передающим молодежи основной посыл быть активными и двигаться вперед.

В Нур-Султане участники программы "Медаль Елбасы" создали молодежный мотивирующий ролик, передает Zakon.kz.

Видеоролик представлен к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

По словам организаторов, за годы Независимости казахстанская молодежь проявила себя как умная, прогрессивная, талантливая и патриотичная. Она развивается в различных направлениях, самосовершенствуется и достойно представляет нашу страну на мировой арене.

Сегодняшняя молодежь – особенное поколение. Они рождены уже в независимом государстве. Время их юности – это время подъема и расцвета нашей страны. Сегодня для них созданы все условия для реализации своих возможностей учиться, трудиться, быть успешными и полезными, – рассказала региональный координатор программы "Медаль Елбасы" Жанна Жунусова.

Организаторами выступили "Конгресс молодежи Казахстана" совместно с "Академией Елбасы".

"Медаль Елбасы" – программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи. Она состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика.

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