Наркотики в плюшевом медвежонке: задержаны студентки-закладчицы

Назначена экспертиза.

В Акмолинской области полицейские задержали двух студенток по подозрению в распространении синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, девушки решили подзаработать и обратили внимание на объявление в интернете. Им предлагали работу в столовой за 30 тыс. тенге в день.

Уже в ходе переписки девушки выяснили, что им нужно будет делать закладки с наркотиками. Но от предложения все равно не отказались.

По информации оперативников, подруги работали в группе. Одна закладывала наркотики, вторая фиксировала "клад" и вела переписку.

Во время обыска у 18-летней студентки обнаружили и изъяли 34 свертка с веществом порошкообразной консистенции белого и голубого цвета со специфическим запахом. Из мягкой игрушки изъяли 60 свертков с тем же веществом.

В настоящее время по данному факту по ст. 296 ч. 2 УК РК назначена экспертиза, по результатам которой дело будет переквалифицировано на ст. 297 УК РК. По данной статье им грозит ответственность до 15 лет лишения свободы, – отметил начальник УПН ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

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