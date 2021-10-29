Производитель отечественной обуви рассказал о готовности к цифровой маркировке

Обязательная цифровая маркировка обуви стартует в Казахстане с 1 ноября 2021 года.

Молодой предприниматель, основатель бренда "Z-shoes" Дастан Махамбетов отмечает, что цифровая маркировка заставит уйти "серый" импорт, передает Zakon.kz.

Цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, который реализуется на уровне ЕАЭС. На сегодняшний день обувная отрасль является одной из первых, в которой вводится обязательная цифровая маркировка в РК. Такое решение было принято из-за высокого уровня контрафакта на рынке. По данным Комитета государственных доходов МФ РК, теневой рынок обуви составляет около 48,5% от всего объема. При этом, по данным Бюро Нацстатистики РК, доля импорта в обувной промышленности превышает 90%.

Цифровая маркировка обуви, по мнению представителей отрасли, будет способствовать "обелению" рынка и очистке его от контрафакта.

Все на своих местах

Молодой предприниматель Дастан Махамбетов вместе с другом и братом основал компанию Z-shoes. Ребята шьют женскую и мужскую обувь, фабрику построили недалеко от Астаны. На сегодняшний день мощности обувного производства позволяют изготавливать до 800 пар в день. Сложившийся спрос на товар бренда требует ежедневной выработки на уровне 300 пар. И этот показатель, по словам Махамбетова, растет. Астанчане оценили качество обуви и ее невысокую стоимость. Новый ориентир, который задает для себя в Z-shoes, – продажа 100 пар в день.

Мы уже четыре года занимаемся производством модельной мужской и женской обуви. Уже с начала 2019 года, узнав о планируемой маркировке, мы начали готовиться. Мы приняли участие в пилотном проекте, и сейчас с уверенностью можем заявить о своей полной готовности к маркировке. Тем более, говоря о ее пользе, можно с уверенностью сказать, что уйдет так называемый "серый импорт". То есть завозная обувь будет официально завозиться, растаможиваться. Мы сможем конкурировать по нормальным ценам с импортом. Соответственно, возрастет спрос на отечественную обувь. В том плане, что будет конкурентная цена, – рассказывает Дастан Махамбетов.

По его словам, тот самый "серый имппорт" – основной тормозящий фактор развития местного производства, поскольку в таких условиях очень сложно конкурировать. Цены, продолжает он, устанавливаются здесь почти такие же, как в стране производителей – речь о Китае и Турции, хотя они должны растаможиваться, поскольку именно пошлины влияют на конечную стоимость товара.

Кроме того, отмечу, что после введения цифровой маркировки наша обувь не подорожает. Все останется так же. Потому что мы производители. Затраты на маркировку будут, однако они несущественные. На каждую пару примерно 15-20 тенге. В конечном итоге это не повлияет на цену. Сегодня средняя стоимость нашей пары обуви зависит от сезона. Условно, по сезону лето-осень-весна ориентировочная стоимость пары может достигать 15-17 тысяч тенге. Зимняя обувь, то есть обувь с кожаным верхом и подкладом, составляет в среднем 25 тысяч тенге. Речь идет о натуральном сырье – мех и кожа, – детализирует предприниматель.

Напомним, обязательная цифровая маркировка обуви стартует в Казахстане с 1 ноября 2021 года. Начиная с этой даты будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны. А розничный бизнес сможет продавать остатки немаркированного товара еще до 1 апреля 2022 года. Постановлением Правительства РК был также установлен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, применяемого в маркировке обувных товаров. Его стоимость составила 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Кроме того, эксперты отмечают, что мера цифровой маркировки позволит также усилить общественный контроль. К примеру, посредством мобильного приложения Naqty Onim потребители смогут проверять подлинность маркированного товара.

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