Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2021 года

Приложение zakon.kz
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Так, с 1 ноября в РК вводится обязательная маркировка обуви.
Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с ноября 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает Zakon.kz.Маркировка обуви
С 1 ноября в РК вводится обязательная маркировка обуви. Стоимость контрольного знака установлена в размере 2,68 тенге за единицу без НДС.Гражданство РК
Теперь документы, прилагаемые к ходатайству о приеме в гражданство, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
Утвержден перечень документов, которые нужно сдать в течение 30 дней в ОВД для регистрации утраты гражданства.Регистрация актов гражданского состояния
Для получения копии с электронных версий записей актов гражданского состояния в запросе необходимо указывать цель сбора и обработки персональных данных.
Правила РАГС дополнены порядком формирования отказа в оказании государственной услуги либо предварительного решения об отказе.Образование
Педагогов будут награждать медалью "МЕЙІРІМ – ӘЛЕМГЕ МАХАББАТПЕН" (Доброта – с любовью к миру).
Медалью награждаются работники организаций образования с педагогическим или научно-педагогическим стажем работы 10 и более лет, внесшие вклад в развитие системы нравственно-духовного образования и воспитания подрастающего поколения, проводившие исследования по актуальным вопросам нравственно-духовного образования, внедрившие в учебно-воспитательный процесс новые образовательные технологии для реализации нравственно-духовного образования, разработавшие и реализовавшие программы и проекты по интеграции программы нравственно-духовного образования "Самопознание" в воспитательную систему организаций образования дошкольного, основного, общего среднего, технического и профессионального, высшего и или послевузовского образования.Земля
Земельные участки начнут продавать с электронных торгов на веб-портале реестра государственного имущества.Микрофинансовая деятельность
Выдача лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности будет осуществляться согласно новому стандарту госуслуги.
Также установлены новые требования к крупным участникам микрофинансовой организации.Поддержка бизнеса
В Дорожной карте бизнеса-2025 появились новые понятия – "зеленые" проекты, "зеленая" таксономия, мезонинное соглашение и мезонинное финансирование.
Добавлен новый раздел, регламентирующий субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков/банка развития, выдаваемым для целей реализации "зеленых" проектов.Госрегистрация юрлиц
Изменились правила государственной регистрации юридических лиц.
В частности, теперь государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту не только малого, но и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется учредителем на портале.
Дополнен перечень юрлиц, регистрацию которых осуществляет Министерство юстиции.
Поправки коснулись также порядка приема документов на оказание госуслуги и обжалования отказа в оказании услуги по госрегистрации юридического лица.Транспорт
Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к аэропортам, ж/д вокзалам, автостанциям, АЗС и другим объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров.Воздушный транспорт
Изменены правила фразеологии радиообмена при выполнении полетов и обслуживании воздушного движения, правила обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации, правила метеорологического обеспечения гражданской авиации.Водный транспорт
Изменились правила госрегистрации судов, выдачи удостоверений личности моряка, а также требования к минимальному составу экипажа судна.Охранная деятельность
Оформить лицензию на право занятия охранной деятельностью можно согласно измененным правилам.
Изменения касаются перечня необходимых для получения услуги документов, отказа в выдаче лицензии, а также порядка обжалования действий услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.Оружие
МВД изменило правила выдачи заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
В частности, если объект испытания не соответствует криминалистическим требованиям, то согласно АППК услугополучателю направляется предварительное решение либо уведомление о времени и месте (способе) проведения заслушивания для выражения своей позиции по предварительному решению услугодателя.ЧСИ
Обновлен перечень документов для прохождения практики у частных судебных исполнителей.
В частности, теперь претендент должен предоставить сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами и сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных.
Минюст увеличил срок проведения контроля ЧСИ до 10 рабочих дней. Также изменились основания назначения внеплановой проверки и сроки на устранение выявленных нарушений.Судебная экспертиза
Для получения лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью теперь достаточно предоставить:
Утверждены правила определения экономического эффекта от бюджетных субсидий в сфере агропромышленного комплекса.
Определение экономического эффекта проводится ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.Промышленная безопасность
Утверждены правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства включает четыре уровня профессиональной подготовки:
Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов работ, которые указаны в их аттестационных удостоверениях.
МЧС утвердил правила аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.
Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности подлежат первичной, повторной, периодической и внеочередной аттестации:
Утверждены правила согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.
Также утверждена инструкция по проведению обследования и технического освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды.
При обследовании трубопроводов проверяется:
Правила проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование изложены в новой редакции.
На объект тендера формируется электронный паспорт. Предоставление лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование осуществляется гласно с учетом интересов населения, проживающего на данной территории.
Участники тендера подают посредством веб-портала заявку на участие в тендере по предоставлению лесных ресурсов, а также вносят гарантийный взнос.Охота, рыбалка
Изменен перечень документов, необходимых для аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства. А также установлен порядок обжалования результатов аккредитации.Экология
Правительство утвердило новые правила уплаты утилизационного платежа.
Утилизационный платеж вносится производителями (импортерами), заключившими договор с оператором. После внесения утилизационного платежа на расчетный счет оператором представляется сертификат о внесении утилизационного платежа.
Ратифицирован Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
Цель документа – охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспия, а также обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов.
Изменена Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
Уточнены критерии объектов III категории (оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду) – проведение строительных операций продолжительностью менее одного года, за исключением видов деятельности, не соответствующих иным критериям, предусмотренных пунктом 2 раздела 3 приложения 2 к Кодексу.Бухгалтерский учет
В Правилах ведения бухгалтерского учета появилась новая глава, определяющая порядок учета операций по договорам доверительного управления.
Кроме того, внесены уточнения и поправки касательно применения печати, исправления ошибок на документах, оформления доверенностей, проведения взаимозачета излишков и недостач, учета подотчетных сумм, оформления накладных при выдаче чека ККМ.
В Национальный стандарт финансовой отчетности внесено уточнение касательно перечня организаций, подпадающих под регулирование Национального банка, на которые не распространяется действие данного стандарта.Медицина
Дополнения в Правилах предоставления права на получение медицинской помощи в системе ОСМС.
Если в ИС Фонда отсутствуют данные по отдельным категориям лиц (дети, беременные, безработные, получатели пенсионных выплат, инвалиды, неработающие кандасы и др.) Фонд вносит их в качестве потребителя в ИС Фонда на один месяц со дня обращения в Фонд при предоставлении подтверждающих документов.Недропользование
Министерство энергетики утвердило новые правила оказания госуслуг:
Минфин утвердил новые нормы обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов.
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