Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2021 года

Так, с 1 ноября в РК вводится обязательная маркировка обуви.

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с ноября 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает Zakon.kz.

Маркировка обуви

С 1 ноября в РК вводится обязательная маркировка обуви. Стоимость контрольного знака установлена в размере 2,68 тенге за единицу без НДС.

Гражданство РК

Теперь документы, прилагаемые к ходатайству о приеме в гражданство, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

Утвержден перечень документов, которые нужно сдать в течение 30 дней в ОВД для регистрации утраты гражданства.

Регистрация актов гражданского состояния

Для получения копии с электронных версий записей актов гражданского состояния в запросе необходимо указывать цель сбора и обработки персональных данных.

Правила РАГС дополнены порядком формирования отказа в оказании государственной услуги либо предварительного решения об отказе.

Образование

Педагогов будут награждать медалью "МЕЙІРІМ – ӘЛЕМГЕ МАХАББАТПЕН" (Доброта – с любовью к миру).

Медалью награждаются работники организаций образования с педагогическим или научно-педагогическим стажем работы 10 и более лет, внесшие вклад в развитие системы нравственно-духовного образования и воспитания подрастающего поколения, проводившие исследования по актуальным вопросам нравственно-духовного образования, внедрившие в учебно-воспитательный процесс новые образовательные технологии для реализации нравственно-духовного образования, разработавшие и реализовавшие программы и проекты по интеграции программы нравственно-духовного образования "Самопознание" в воспитательную систему организаций образования дошкольного, основного, общего среднего, технического и профессионального, высшего и или послевузовского образования.

Земля

Земельные участки начнут продавать с электронных торгов на веб-портале реестра государственного имущества.

Микрофинансовая деятельность

Выдача лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности будет осуществляться согласно новому стандарту госуслуги.

Также установлены новые требования к крупным участникам микрофинансовой организации.

Поддержка бизнеса

В Дорожной карте бизнеса-2025 появились новые понятия – "зеленые" проекты, "зеленая" таксономия, мезонинное соглашение и мезонинное финансирование.

Добавлен новый раздел, регламентирующий субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков/банка развития, выдаваемым для целей реализации "зеленых" проектов.

Госрегистрация юрлиц

Изменились правила государственной регистрации юридических лиц.

В частности, теперь государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту не только малого, но и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется учредителем на портале. Дополнен перечень юрлиц, регистрацию которых осуществляет Министерство юстиции.

Поправки коснулись также порядка приема документов на оказание госуслуги и обжалования отказа в оказании услуги по госрегистрации юридического лица.

Транспорт

Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к аэропортам, ж/д вокзалам, автостанциям, АЗС и другим объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров.

Воздушный транспорт

Изменены правила фразеологии радиообмена при выполнении полетов и обслуживании воздушного движения, правила обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации, правила метеорологического обеспечения гражданской авиации.

Водный транспорт

Изменились правила госрегистрации судов, выдачи удостоверений личности моряка, а также требования к минимальному составу экипажа судна.

Охранная деятельность

Оформить лицензию на право занятия охранной деятельностью можно согласно измененным правилам.

Изменения касаются перечня необходимых для получения услуги документов, отказа в выдаче лицензии, а также порядка обжалования действий услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.

Оружие

МВД изменило правила выдачи заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

В частности, если объект испытания не соответствует криминалистическим требованиям, то согласно АППК услугополучателю направляется предварительное решение либо уведомление о времени и месте (способе) проведения заслушивания для выражения своей позиции по предварительному решению услугодателя.

ЧСИ

Обновлен перечень документов для прохождения практики у частных судебных исполнителей.

В частности, теперь претендент должен предоставить сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами и сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных.

Минюст увеличил срок проведения контроля ЧСИ до 10 рабочих дней. Также изменились основания назначения внеплановой проверки и сроки на устранение выявленных нарушений.

Судебная экспертиза

Для получения лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью теперь достаточно предоставить:

заявление по форме электронного документа; форму сведений, содержащих информацию о квалификационных требованиях к виду деятельности.

Сельское хозяйство

Утверждены правила определения экономического эффекта от бюджетных субсидий в сфере агропромышленного комплекса.

Определение экономического эффекта проводится ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

Промышленная безопасность

Утверждены правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства включает четыре уровня профессиональной подготовки:

I уровень - аттестованный сварщик;

- аттестованный сварщик; II уровень - аттестованный мастер-сварщик;

- аттестованный мастер-сварщик; III уровень - аттестованный технолог-сварщик;

- аттестованный технолог-сварщик; IV уровень - аттестованный инженер-сварщик.

Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов работ, которые указаны в их аттестационных удостоверениях.

МЧС утвердил правила аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности подлежат первичной, повторной, периодической и внеочередной аттестации:

первичной аттестации подлежат вновь создаваемые профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности; повторная аттестация проводится после устранения недостатков, выявленных предыдущей аттестацией, для возобновления деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности; периодическая аттестация проводится один раз в пять лет; внеочередная аттестация проводится в случае изменения вида или видов выполняемых ими работ.

Утверждены правила согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.

Также утверждена инструкция по проведению обследования и технического освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды.

При обследовании трубопроводов проверяется:

наличие и содержание технической документации, требуемой правилами;

организация подготовки и проверки знаний в области промышленной безопасности персонала, обслуживающего трубопроводы;

осуществление наблюдения за оборудованием путем осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств;

соответствие технического состояния и обслуживания трубопроводов требованиям правил;

выполнение организационных и технических мероприятий по устранению выявленных нарушений и несоответствий предыдущего обследования.

Лесной фонд

Правила проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование изложены в новой редакции.

На объект тендера формируется электронный паспорт. Предоставление лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование осуществляется гласно с учетом интересов населения, проживающего на данной территории.

Участники тендера подают посредством веб-портала заявку на участие в тендере по предоставлению лесных ресурсов, а также вносят гарантийный взнос.

Охота, рыбалка

Изменен перечень документов, необходимых для аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства. А также установлен порядок обжалования результатов аккредитации.

Экология

Правительство утвердило новые правила уплаты утилизационного платежа.

Утилизационный платеж вносится производителями (импортерами), заключившими договор с оператором. После внесения утилизационного платежа на расчетный счет оператором представляется сертификат о внесении утилизационного платежа.

Ратифицирован Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Цель документа – охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспия, а также обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов.

Изменена Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Уточнены критерии объектов III категории (оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду) – проведение строительных операций продолжительностью менее одного года, за исключением видов деятельности, не соответствующих иным критериям, предусмотренных пунктом 2 раздела 3 приложения 2 к Кодексу.

Бухгалтерский учет

В Правилах ведения бухгалтерского учета появилась новая глава, определяющая порядок учета операций по договорам доверительного управления.

Кроме того, внесены уточнения и поправки касательно применения печати, исправления ошибок на документах, оформления доверенностей, проведения взаимозачета излишков и недостач, учета подотчетных сумм, оформления накладных при выдаче чека ККМ.

В Национальный стандарт финансовой отчетности внесено уточнение касательно перечня организаций, подпадающих под регулирование Национального банка, на которые не распространяется действие данного стандарта.

Медицина

Дополнения в Правилах предоставления права на получение медицинской помощи в системе ОСМС.

Если в ИС Фонда отсутствуют данные по отдельным категориям лиц (дети, беременные, безработные, получатели пенсионных выплат, инвалиды, неработающие кандасы и др.) Фонд вносит их в качестве потребителя в ИС Фонда на один месяц со дня обращения в Фонд при предоставлении подтверждающих документов.

Недропользование

Министерство энергетики утвердило новые правила оказания госуслуг:

"Переход права недропользования или объектов, связанных с правом недропользования".

"Заключение (подписание) контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана".

"Заключение (подписание) дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана".

Госорганы

Минфин утвердил новые нормы обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов.

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