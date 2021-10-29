МОН о суициде школьника: Нужно дождаться официальных результатов расследования

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

В социальных сетях появилась противоречивая информация о гибели школьника в Алматы, передает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса выбросился из окна 11-го этажа высотного дома в Алматы.

Комитет по охране прав детей МОН РК выразил соболезнования родителям и близким трагически погибшего учащегося 8 класса НИШ города Алматы.

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В настоящее время в социальных сетях появляется противоречивая информация о гибели школьника. Представители Комитета по охране прав детей МОН РК находятся на связи с родителями погибшего школьника, – сообщили в комитете.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия. В интересах следствия и из уважения к чувствам родителей подробности трагедии не разглашаются.

Всем нам необходимо дождаться официальных результатов расследования. По итогам будут приняты необходимые меры. Призываем и родителей, и педагогов, и руководство школ быть более чуткими по отношению к детям. Жизнь и здоровье детей являются главной ценностью нашего общества, – сообщили в ведомстве.

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