Филиал КазНИИ глазных болезней открылся в Шымкенте

Новая клиника является подразделением Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, который в этом году отмечает свое 90-летие.

Новейшее оборудование позволит пациентам получить полный комплекс высококвалифицированной офтальмологической помощи, не выезжая в другие регионы Казахстана, передает Zakon.kz.

Новая клиника является подразделением Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, который в этом году отмечает свое 90-летие.

По словам главы Ассоциации офтальмологов РК, главного внештатного офтальмолога Минздрава Турсунгуль Ботабековой, в Южном Казахстане особенно остро стоит вопрос специализированной помощи для пациентов с заболеваниями глаз. Более того, на одного врача-офтальмолога в поликлинике приходится нагрузка, в три-четыре раза превышающая нормативы. Не хватает и кадров, и оборудования. Поэтому современные клиники, оснащенные по последнему слову техники, позволяют спасать людям зрение, а также проводить диспансеризацию населения.

Рассчитан шымкентский филиал на пять тысяч посещений в год. Операционные оснащены новейшим оборудованием, имеется стационар круглосуточного пребывания на 22 койки и дневной – на 16 коек.

В церемонии открытия филиала принял участие аким Шымкента Мурат Айтенов, который оценил возможности клиники и поблагодарил за внимание к пациентам из южных регионов страны.

Более трети всех пациентов, обращающихся в НИИ глазных болезней за медицинской помощью, – жители Шымкента и Туркестанской области. Поэтому было принято решение о появлении нашего филиала на юге Казахстана. Таким образом, решаем сразу несколько задач. В первую очередь делаем доступнее нашу высокоспециализированную помощь жителям южных регионов. Кроме того, работаем над повышением квалификации врачей-офтальмологов. У нас сегодня проходят обучение около 80 резидентов. Нашими специалистами здесь внедрен один из сложнейших видов операций в офтальмологии – витреоретинальная хирургия, позволяющая устранить одно из самых частых и тяжелых заболеваний – отслойка сетчатки, которое нередко наблюдается у пациентов с сахарным диабетом. Было закуплено оборудование, обучены врачи, и теперь ради этих операций нет необходимости ехать в наш НИИ в Алматы. генеральный директор КазНИИ глазных болезней, д.м.н. Нэйля Алдашева

На профилактику глазных болезней у детей будет нацелен проект "Школьная медицина", который уже реализуется в Алматы. Дистанционный скрининг на патологии зрения будут проводить в школах при помощи компьютерной программы. Данные о качестве зрения будут обрабатывать специалисты НИИ и приглашать на консультацию тех, кому необходимо дальнейшее обследование.

Вся помощь, включая дорогостоящие сложные операции стоимостью от 500 тыс. тенге, доступна в рамках ОСМС, а значит, бесплатна для застрахованных граждан. Врачи с уверенностью заявляют, что ехать в Алматы, Ташкент или зарубежные страны на сложные операции по спасению зрения теперь не нужно. Сегодня все международные технологии доступны в филиале КазНИИ глазных болезней в Шымкенте.

Одним из первых пациентов клиники стал 68-летний Абдисадык Жайлауов, которого здесь ждет операция по удалению катаракты.

Я архитектор, хорошее зрение для меня очень важно. Первую операцию на правом глазу мне сделали в НИИ в Алматы полгода назад. Я словно второе рождение получил. Теперь возникла необходимость оперировать другой глаз. Буду делать ее уже в Шымкенте. Хорошо, что ехать никуда не нужно, – сказал аксакал.

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