Полицейские Германии опасаются коллапса из-за ситуации с мигрантами

Миграционный кризис на границах Беларуси и Евросоюза начался в конце мая.

Глава немецкого полицейского профсоюза Хайко Теггац обеспокоен наплывом мигрантов. По его мнению, если правительство Германии в ближайшее время не предпримет меры, чтобы урегулировать ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, это приведет к коллапсу и миграционному кризису, который государство переживало в 2015 году, передает Zakon.kz.

По мнению Теггаца, тысячи нелегалов, ежедневно "пересекающих границы страны на востоке и юге", стали тревожным сигналом и проблемой, требующей скорейшей реакции со стороны властей.

Это не запугивание, а неопровержимые факты. Этими цифрами оперирует само министерство, - приводит lenta.ru слова Теггаца.

Теггац написал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу с требованием ввести временный контроль на границе с Польшей. Он указал, что ждал ответа на свой запрос от чиновника две недели, и призвал правительство не откладывать проблему, а "действовать быстро".

В свою очередь Зееховер подтвердил, что "впервые за много лет" число прибывших в страну мигрантов за один день превысило тысячу человек. Он подчеркнул, что министерство должно принять срочные меры.

26 октября в МВД ФРГ раскрыли схему "белорусского транзита" беженцев в Евросоюз. По словам представителя МВД Германии Стива Альтера, перед прилетом в Беларусь граждане ближневосточных стран получают 30-дневную визу через турагентство, заплатив депозит от четырех до 12 тыс. долларов. После того как набирается достаточное количество людей, пограничники помогают им попасть в Польшу. На польской стороне беженцы определяют местоположение человека, который повезет их дальше на запад, в Германию.

Миграционный кризис на границах Беларуси и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. В Вильнюсе высказывали предположение, что белорусские власти используют своего национального туроператора "Центркурорт" для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

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