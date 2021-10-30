Пропавший без вести мужчина найден мертвым близ Темиртау

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Есть ли на теле признаки насильственной смерти, полицейские не сообщают.
Тело 37-летнего Кайрата Аманова нашли 29 октября в степи возле Темиртау, передает Zakon.kz.
Заявление в полицию о его пропаже поступило от его матери. Она сообщила, что 4 июля ее сын ушел из дома и пропал. Его искали полицейские и волонтеры, – сообщает telegram-канал "Патриот".
Есть ли на теле признаки насильственной смерти, полицейские не сообщают.
Назначены экспертизы.
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