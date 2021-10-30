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Пропавший без вести мужчина найден мертвым близ Темиртау

Фото: Zakon.kz 30 октября 2021, 18:08

Есть ли на теле признаки насильственной смерти, полицейские не сообщают.

Тело 37-летнего Кайрата Аманова нашли 29 октября в степи возле Темиртау, передает Zakon.kz.

Заявление в полицию о его пропаже поступило от его матери. Она сообщила, что 4 июля ее сын ушел из дома и пропал. Его искали полицейские и волонтеры, – сообщает telegram-канал "Патриот".

Есть ли на теле признаки насильственной смерти, полицейские не сообщают.

Назначены экспертизы.

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