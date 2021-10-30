Меркель об отставке: Ощутила некое облегчение

Политик получила уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказала, что почувствовала облегчение, а также благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Zakon.kz.

Конечно, ощутила некое облегчение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность, – приводят РИА Новости слова политика.

Как заявила Меркель, если переговоры о создании новой правящей коалиции будут идти по плану, то она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, что потребует от нее "всего внимания".

Каждый день могут происходить вещи, на которые надо быстро реагировать, конечно, согласованно с теми, кто сейчас имеет большинство в бундестаге, – добавила экс-канцлер.

Она отметила, что также почувствовала удовлетворение от проделанной работы, а позже и легкую грусть.

Во вторник, 26 октября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке Меркель вице-канцлеру Олафу Шольцу, министрам правительства и ведомства канцлера ФРГ. Все они продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабмина Германии.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.

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