"Тобол" стал двукратным чемпионом Казахстана по футболу

"Акжайык" – "Тобол" – 0:2 (0:1).

В матче 26-го тура казахстанской Премьер-лиги уральский "Акжайык" дома сыграл против костанайского "Тобола", передает Zakon.kz.

Этот поединок был ключевым в борьбе за "золото" и гости приехали только за победой, а вот хозяевам ничего уже было не нужно. Костанайцы стали давить и создавать моменты с первых минут, Сергей Литовченко долго спасал, но в итоге Игорь Сергеев поразил цель, и первая половина завершилась в пользу гостей минимально, а во второй они довели все до нужного исхода. 2:0 – сильнее команда Александра Москаленко, – пишет Sports.kz.

Таким образом, "Тобол" набрал 61 очко и стал чемпионом, а "Акжайык" с 32 баллами остался в середине турнирной таблицы.

"Акжайык" – "Тобол" – 0:2 (0:1).

Голы: Сергеев – 26 (0:1), Тагыберген – 59 (0:2).

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