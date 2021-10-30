Второй тур выборов в местные органы власти завершился в Грузии

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Закрылись более 1,8 тыс. избирательных участков.
В Грузии завершилось голосование во втором туре муниципальных выборов, передает Zakon.kz.
Как пишет rt.ru, закрылись более 1,8 тыс. избирательных участков, которые работали до 20:00 (19:00 по времени Нур-Султана).
В ходе второго тура жители избрали мэров 20 муниципалитетов и депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.
По данным на 15:00 (14:00 по времени Нур-Султана) явка составила 31,82%.
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