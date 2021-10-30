Ребенок погиб от удара током в Атырау

Трагедия произошла дома.

10-летний мальчик во время игры спрятался за холодильником, что привело к летальному исходу, передает Zakon.kz.

30 октября около 15:00 гражданка 1953 года рождения обратилась с заявлением о том, что ее внук 2011 года рождения, играя, спрятался за холодильником, где его ударило током, – сообщает ДП Атырауской области.

Как уточняется, телесных повреждений на теле не обнаружено.

Погибший доставлен в Атырауский областной морг.

Ведется проверка.

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