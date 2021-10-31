Астрологи назвали топ-5 обреченных на развод зодиакальных пар

Эксперты рассказали, кому не стоит возлагать больших надежд на новую любовную связь.

Счастье в отношениях, прочность семейных уз, длительность сохранения романтических эмоций зависят в первую очередь от характера людей в паре, их склонностей, предпочтений, а также готовности и способности работать над собой, идти на компромиссы и развиваться. Однако, по словам астрологов, есть несколько типов зодиакальных пар, которым точно не ужиться вместе, сообщает Zakon.kz.

Одна из таких пар – Рыбы и Козерог, считают специалисты по астрологии. Все потому, что представители обоих знаков излишне похожи: оба хотят занять позицию лидера и контролировать своего партнера, оба амбициозны. Рыбы и Козерог не имеют привычки слушать партнера и идти ему навстречу, предпочитая ориентироваться на собственные интересы, пишет Пятый канал.

Водолеи и Скорпионы тоже не лучшие пары, полагают эксперты. Они поясняют: Водолеи – ранимые, душещипательные, филигранные натуры, бедствующие в ласке и опеке. Скорпионы – жесткие, большие, категоричные, способные самим себе наступить на глотку ради достижения мишени. Вроде бы, такая чета должна быть благозвучной, ведь партнеры дополняют друг друга. Но все будет хорошо только до того момента, как Володей обманет доверие Скорпиона – те слишком принципиальны и с памятью у них, как говорится, все хорошо. Скорпион не сможет простить партнера, обидевшего его.

Так себе пара выйдет из Стрельца и Рака. С одной стороны, они сильны вместе: оба умные, рассудительные, энергичные и отлично понимают друг друга. Но вместе им мешает быть прямолинейность, создающая основу для конфликтов. В таких ситуациях каждый будет тянуть одеяло на себя и пытаться переломить партнера, и вероятным выходом из затянувшейся ссоры будет расставание.

Телец и Лев горячи, страстны, эмоциональны настолько, что эти проявления их характеров зачастую можно ошибочно принять за любовь. Беда в том, что и свой гнев оба знака проявляют не менее ярко. Желание обязательно быть правым в споре в какой-то момент приведет такую пару к пониманию печального факта: нет иного выхода из таких нервных отношений, кроме как разойтись.

Многие ошибочно считают, что Водолей и Овен – то редкое исключение, при котором совершенно разные люди идеально дополняют друг друга. Но нет, это диаметрально противоположные личности, слишком непохожие по темпераменту и жизненным устремлениям. Если Водолею по душе комфорт, спокойствие и отсутствие потрясений, то Овен постоянно устремлен вперед и нацелен на перемены. В таких ситуациях даже сильные чувства быстро угасают из-за сопровождающих жизнь этой пары конфликтов, разности интересов и недопонимания.

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