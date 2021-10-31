NASA предупредила астронавтов после инцидента с туалетом

Во время предыдущего возвращения на Землю на корабле отсоединился шланг и в вентиляционную систему попала жидкость.

Менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич заявил о том, что астронавтов, которые в скором времени должны вернуться на Землю на корабле Crew Dragon, попросили рассмотреть "другие способы справлять нужду" после инцидента с туалетом во время предыдущего полета гражданского корабля, передает Zakon.kz.

По его словам, существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции.

Астронавты надевают специальное нижнее белье под скафандр (…) и полет домой длится недолго, – приводят РИА Новости слова менеджера.

В настоящее время на борту космического судна находятся астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган МакАртур, Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Томас Песке из Европейского космического агентства (ЕКА).

Во время полета космической миссии Inspiration4 в сентябре произошел сбой в туалетной системе. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полета Уильяма Герстенмайера, на корабле Crew Dragon отсоединился шланг и в вентиляционную систему попала жидкость.

Похожую проблему зафиксировали на капсуле миссии Crew-2, которая пристыкована к МКС и должна вернуться на Землю в ноябре.

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