Глава управления образования Нур-Султана сложил с себя полномочия

В своем прощальном обращении он напомним, что было сделано за восемь месяцев его работы.

Руководитель столичного управления образования столицы Шакарим Сейсенбай через соцсети сообщил о своем увольнении, передает Zakon.kz.

Хочу с Вами поделиться новостью, что со вчерашнего дня сложил с себя обязанности руководителя управления образования города Нур-Султана! В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность акиму города Алтаю Кульгинову за оказанное доверие и возможность поработать на государственной службе, - написал Сейсенбай в Facebook.

В своем прощальном обращении он напомним, что было сделано за восемь месяцев его работы:

- Перевели все школы города на оффлайн формат обучения, достигли 100% вакцинации педагогов;

- Запустили школу BINOM, которая является первой школой по проекту ГЧП, где сейчас обучаются четыре тысячи детей в две смены и до конца года распахнут свои двери еще три аналогичные школы;

- Открыли две новые государственные школы на 1200 мест каждые и смогли дать им статус ПХВ (право хозяйственного ведения), что позволит им оплачивать хорошую заработную плату администрации школы, оказывать платные услуги, накапливать школьные средства без ежемесячного освоения средств;

- Дали возможность частным дошкольным организациям принимать детей с двух лет, чтобы поддержать частный бизнес в посткарантинный период, тем самым увеличили охват детей с учетом двух лет на 30 тыс. мест, тогда как в прошлом году охват детей в период комплектации составил 20 тыс. мест;

- Выделили здание для нашей школы для одаренных детей "Зерде", где новому руководству остается закрыть вопросы оснащения лаборатории и инфраструктуры;

- Выделили средства на государственный заказ по линии дополнительного образования на 5 тыс. мест, которые будут доступны частным организациям уже в ноябре месяце (следите за сайтом управления образования).

Все выше перечисленные и не перечисленные работы не могли быть достигнуты без участия команды и сотрудников управления и всех руководителей подведомственных организации образования города! Хочу выразить Вам большую благодарность и желаю успехов и процветания в нелегком пути. Друзья, взяв багаж опыта управления одной школой и целого города, мы движемся еще дальше! За этот период появилось видение и понимание важности благосостояния детей в школах, качественного образования и создание условии для учащихся и учителей! Поэтому новый проект будет нацелен именно на распространение своеобразного опыта, где в центре внимания будет развитие потенциала каждого ребенка! - резюмировал Сейсенбай.

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