Казахстанец досрочно выиграл соперника на ЧМ по боксу в Белграде

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В третьем раунде судья начал отсчитывать нокдаун немцу, а затем принял решение остановить поединок.
Казахстанец Асланбек Шымбергенов (71 кг) досрочно выиграл у Магомеда Шахидова из Германии и вышел в 1/4 финала ЧМ по боксу, передает Zakon.kz.
В третьем раунде судья начал отсчитывать нокдаун немцу, а затем принял решение остановить поединок, - сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера".
До этого боя спортсмен победил в Белграде иранца Фархада Моради Аташгаха, а затем узбека Шахрома Гиясова.
За выход в полуфинал Шымбергенов будет биться с украинцем Юрием Захареевым.
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