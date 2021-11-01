Казахстанец досрочно выиграл соперника на ЧМ по боксу в Белграде

В третьем раунде судья начал отсчитывать нокдаун немцу, а затем принял решение остановить поединок.

Казахстанец Асланбек Шымбергенов (71 кг) досрочно выиграл у Магомеда Шахидова из Германии и вышел в 1/4 финала ЧМ по боксу, передает Zakon.kz.

В третьем раунде судья начал отсчитывать нокдаун немцу, а затем принял решение остановить поединок, - сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера".

До этого боя спортсмен победил в Белграде иранца Фархада Моради Аташгаха, а затем узбека Шахрома Гиясова.

За выход в полуфинал Шымбергенов будет биться с украинцем Юрием Захареевым.

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