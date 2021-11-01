Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 940 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 131 случай. Антилидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы (+206) и Павлодарская область (+198). Меньше всего заболевших в Мангистауской области (+2), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 151,

в городе Алматы – 206,

в городе Шымкент – 9,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 37,

в Алматинской области – 86,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 29,

в Карагандинской области – 138,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 26,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 198,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 940 612 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период 1730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 300,

в городе Алматы – 175,

в городе Шымкент – 11,

в Акмолинской области – 122,

в Актюбинской области – 18,

в Алматинской области – 157,

в Атырауской области – 62,

в ВКО – 133,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 206,

в Карагандинской области – 155,

в Костанайской области – 10,

в Кызылординской области – 26,

в Мангистауской области – 132,

в Павлодарской области – 141,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 42.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 887 705 человек.

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