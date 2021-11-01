Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 940 тысяч

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 131 случай. Антилидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы (+206) и Павлодарская область (+198). Меньше всего заболевших в Мангистауской области (+2), сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 940 612 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период 1730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 887 705 человек.
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