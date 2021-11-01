За сутки 18 человек умерли от коронавируса в Казахстане

На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека (40 793+ и 5 699 КВИ-), из них в стационарах находятся 8412, на амбулаторном уровне – 38 080.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 590, • в состоянии крайней степени тяжести – 149,• на аппарате ИВЛ – 94.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 ноября 2021 года

30.10.2021 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 57 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 652, летальных случаев – 5036, выздоровевших – 68 917.

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