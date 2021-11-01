Изменились правила проведения МСЭ и установления инвалидности

Причина инвалидности выносится в строгом соответствии с приведенной формулировкой уполномоченного органа, установившего ее причинно-следственную связь.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 октября 2021 года внес изменения и дополнения в Правила проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Так, МСЭ проводится по направлению ВКК медицинской организации по месту постоянного жительства (регистрации) освидетельствуемого:

в отделах МСЭ или отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона;

в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь;

в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;

в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах;

на дому;

заочно.

Освидетельствование иди переосвидетельствование проводится по заявлению на проведение медико-социальной экспертизы с представлением документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов освидетельствуемого лица, законного представителя при подаче им заявления и на основании сведений, получаемых из государственных информационных систем через шлюз электронного правительства в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

Заключение на МСЭ выдается по форме № 031/у. Срок действия формы № 031/у составляет не более одного месяца со дня ее подписания.

Как отмечается, при отсутствии сведений в информационных системах, к заявлению освидетельствуемого лица прилагаются форма № 031/у, а также копии соответствующих документов на бумажном носителе и подлинники для сверки.

Экспертное заключение отдела МСЭ или отдела методологии и контроля МСЭ выносится исходя из комплексной оценки состояния организма и степени ограничения жизнедеятельности, на основании классификаций нарушений основных функций организма и ограничения жизнедеятельности, – говорится в документе.

Указывается, что с согласия освидетельствуемого или его законного представителя освидетельствование проводится на дому, в стационаре, и в случаях, когда человек нетранспортабелен или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, проводится заочно, на основании рекомендации ВКК в форме № 031/у.

В случае заочного освидетельствования форма № 031/у оформляется медицинской организацией региона по месту нахождения освидетельствуемого лица.

При необоснованном оформлении формы № 031/у отдел МСЭ выносит экспертное заключение на основании данных осмотра и анализа представленных медицинских документов и письменно в течение десяти рабочих дней со дня вынесения экспертного заключения извещает об этом территориальное подразделение государственного органа в сфере медицинского и фармацевтического контроля и медицинскую организацию, направившую пациента, о чем делается запись в акте МСЭ и в извещении об экспертном заключении МСЭ формы № 031/у.

В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности, лицу, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности, лицу до семилетнего возраста категория "ребенок-инвалид", а лицу с семи до восемнадцати лет категория "ребенок-инвалид" первой, второй, третьей группы.

При проведении МСЭ определяются следующие причины инвалидности или степени УОТ:

общее заболевание; трудовое увечье; профессиональное заболевание; инвалид с детства; дети-инвалиды до семи лет; дети-инвалиды с семи до восемнадцати лет; ранения, контузии, увечья, заболевания, полученные при исполнении служебных обязанностей, при прохождении воинской службы, при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах, в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с выполнением воинского и служебного долга, при условии установления причинно-следственной связи уполномоченным органом соответствующей сферы деятельности; инвалиды вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и (или) их последствий при условии установления причинно-следственной связи уполномоченным органом соответствующей сферы деятельности.

Причина инвалидности выносится в строгом соответствии с приведенной формулировкой уполномоченного органа, установившего ее причинно-следственную связь, – говорится в документе.

Как отмечается, если освидетельствуемый претендует на изменение причины инвалидности, датой изменения причины инвалидности считается дата предъявления в отдел МСЭ документов, подтверждающих причинно-следственную связь.

При этом инвалидность устанавливается на следующие сроки:

лицам до семилетнего возраста – 6 месяцев, 1 год, 2 года, на 5 лет и до достижения семилетнего возраста;

лицам с семилетнего до 18-летнего возраста - 6 месяцев, 1 год, 2 года, на 5 лет или до достижения 18-летнего возраста;

лицам старше 18-летнего возраста - 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет или без срока переосвидетельствования.

В случаях непризнания инвалидом при первичном освидетельствовании, необоснованном направлении на разработку или коррекцию ИПР в связи с отсутствием медико-социальных показаний к ее разработке – освидетельствованному лицу или законному представителю выдается дубликат извещения об экспертном заключении МСЭ формы № 031/у.

Основанием для установления первой группы инвалидности или категории ребенок-инвалид первой группы является стойкое значительно или резко выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к резко выраженному ограничению способности одной из следующих категорий жизнедеятельности либо их сочетанию:

к самообслуживанию третьей степени;

к передвижению третьей степени;

к трудовой деятельности (трудоспособности) третьей степени;

к обучению третьей степени;

к ориентации третьей степени;

к общению третьей степени;

к контролю за своим поведением третьей степени.

Основанием для установления второй группы инвалидности или категории ребенок-инвалид второй группы является стойкое выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к выраженному ограничению способности одной из следующих категорий жизнедеятельности либо их сочетанию:

к самообслуживанию второй степени;

к передвижению второй степени;

к трудовой деятельности (трудоспособности) второй степени;

к обучению второй степени;

к ориентации второй степени;

к общению второй степени;

к контролю за своим поведением второй степени.

Основанием для установления третьей группы инвалидности или категории ребенок-инвалид третьей группы является стойкое умеренно выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к умеренно выраженному ограничению способности одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию:

к самообслуживанию первой степени;

к передвижению первой степени;

к трудовой деятельности (трудоспособности) первой степени;

к обучению первой степени;

к ориентации первой степени;

к общению первой степени;

к контролю за своим поведением первой степени.

Также говорится, что основанием для установления инвалидности ребенку до 7-летнего возраста являются стойкие умеренные, или выраженные, или значительно, резко выраженные нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к умеренному, выраженному или резко выраженному ограничению способности к самообслуживанию, к передвижению, к обучению, к ориентации, к общению, к игровой и познавательной деятельности, к контролю за своим поведением, к двигательной активности.

Информация о подтверждении инвалидности и электронные формы документов, полученных освидетельствуемым при оказании государственной услуги, предоставляются по его запросу, при наличии ЭЦП и/или с использованием одноразового пароля, через "личный кабинет" веб-портала электронного правительства egov.kz.

При несогласии с экспертным заключением не позднее трех месяцев со дня его получения можно подать жалобу в административный орган, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются.

Также допускается обжалование в суде после обжалования в административном (досудебном) порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу РК.

Кроме того, при несогласии с результатами оказанной госуслуги освидетельствуемый или законный представитель могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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