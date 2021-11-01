Конор Макгрегор заявил о своем возвращении

На данный момент спортсмен восстанавливается после операции.

Ирландский боец по смешанным единоборствам, экс-чемпион мира UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт после травмы, сообщает Zakon.kz.

Ирландский боец на данный момент восстанавливается после перелома ноги, который он получил на турнире UFC 264. Противником Макгрегора был бывший временный чемпион лиги в легкой весовой категории, американец Дастин Порье. Тогда Конор проиграл в первом раунде.

Первый раз снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда! Как говорит мой хороший друг Арнольд Шварцнегер, вернусь с местью! Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа – это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта, – написал Макгрегор в своем Instagram.

Куандык Шынасилов

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