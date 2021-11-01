20 наркоплантаций ликвидировали в Казахстане

Изъято и уничтожено 13 тыс. кустов конопли весом более 8 тонн.

Ликвидировано 20 наркоплантаций в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.

В городе Шу Жамбылской области обсуждены итоги операции "Қарасора" с руководством департаментов полиции, антинаркотических подразделений областей и местных исполнительных органов. Во время операции проводились масштабные специальные мероприятия с привлечением более 1 400 личного состава территориальных подразделений, в том числе спецназначения МВД и Нацгвардии, – напомнил Ораз.

Он добавил, что в труднодоступных районах проводились разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению искусственно высаженных наркоплантаций и дальнейшему перекрытию каналов распространения наркотиков.

По информации МВД, всего ликвидировано 20 плантаций в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях. Изъято и уничтожено 13 тыс. кустов конопли весом более 8 т.

Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, использовано 18 автомашин повышенной проходимости. Привлекалась вертолетная техника в Кызылординской и прилегающих районах Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей, где за 20 облетов выявлено два "схрона" марихуаны (изъято свыше 17 кг), восемь наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны 10 лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли, – сообщил Ораз.

Непосредственно в Жамбылской области, по его словам, в результате рейдов задержано 14 подозреваемых в заготовке, хранении и сбыте наркотиков, изъято более 1 800 кг наркотических веществ каннабисной группы.

Как сообщили на брифинге, всего за время операции по стране выявлено 934 наркопреступления, в том числе 454 факта сбыта, 178 – хранения наркотиков и 242 – культивирования конопли. Из незаконного оборота изъято 10,6 т наркотиков, в том числе: 1,3 кг героина, 7,3 т марихуаны, 52,2 кг гашиша, 68,7 кг синтетических наркотиков.

Всего с начала года выявлено около 900 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, в том числе 307 фактов сбыта, 87 – хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот не допущено более 107 кг синтетики.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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