Гарантирование МСБ в фонде "Даму" полностью переведено в цифровой формат

Представители МСБ предпочитают получать услуги онлайн.

Подписание договоров гарантий между представителем МСБ, банком и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Фонд "Даму") с 8 ноября 2021 года будет доступно онлайн, посредством ЭЦП.

Это стало возможно благодаря принятым 25 октября 2021 года и вступающим в силу 7 ноября 2021 года изменениям и дополнениям в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 263 "Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения".

Это очень важная и значимая для наших предпринимателей функция: подписание договоров по предоставлению гарантий – онлайн. Она позволит сделать процедуру прозрачной, минимизировать физический контакт, оптимизировать время для предпринимателей, реализующих бизнес-проекты прежде всего в отдаленных регионах. 72% всех заявок на получение гарантий мы получаем онлайн, и, соответственно, все эти предприниматели хотят и договора подписывать удаленно. За три квартала 2021 года мы одобрили 12,4 тыс. заявок на получение гарантий. Это в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год, – пояснила Гаухар Бурибаева, председатель правления Фонда "Даму".

Процесс подачи онлайн-заявок введен еще в 2016 году и обеспечивает прозрачность благодаря статусам, получаемым предпринимателем в личном кабинете. А теперь реализована и другая инициатива Фонда "Даму" – по подписанию договоров гарантий.

Возможность подписания договоров с применением ЭЦП по другому финансовому инструменту, субсидированию, в Фонде "Даму" была введена еще в 2019 году. Она позволила существенно упростить и ускорить сроки подписания договоров сторонами до одного рабочего дня. Надо отметить, предприниматели фонда по достоинству оценили опцию. Количество документов, подписанных онлайн с применением ЭЦП, в 2019 году составило 1700, в 2020 году – 23 тыс., а по итогам трех кварталов 2021 года достигло 36 800 договоров и дополнительных соглашений к ним.

Благодаря максимальной автоматизации всех процессов Фонд "Даму" смог не только охватить весь поток обращений, но и существенно ускорить процесс обслуживания заявителей.

При этом Фонд "Даму" уменьшил административные расходы и оптимизировал штат сотрудников.

Фонд "Даму" – дочерняя организация Национального управляющего холдинга "Байтерек".

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