Концепцию развития образования до 2025 года разработали в Казахстане

В частности, rонцепция предусматривает создание благоприятных условий для работы педагогов.

Министерство образования и науки РК разработало проект концепции развития образования в Республике Казахстан до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, в контексте современных вызовов определилась новая траектория развития образования с ориентиром на обучающегося, его потребности и желания. Действия и реакция социума в период пандемии зародили в обществе запрос к системе образования с позиции приоритета вопросов нравственности, права и морали.

Ориентиром системы образования на ближайшие пять лет должно стать создание в организациях образования условий для того, чтобы не только поднимать уровень образованности человека, но и создать атмосферу, которая будет способствовать формированию высоконравственной и всесторонне развитой личности, обладающей ключевыми компетенциями выпускника, способного реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах казахстанского общества, – считают в МОН.

Как отмечают разработчики, реализация политики развития образования нацелена на обеспечение доступности и инклюзивности, повышение качества образования на всех уровнях, развитие функциональной грамотности, обеспечение непрерывного образования и подготовку кадров, отвечающих как текущим запросам рынка труда, так и запросам будущей экономики.

Новый этап развития образования на 2021–2025 годы будет предусматривать обеспечение непрерывного образования и логическое завершение начатых преобразований, которые приведут к следующим принципиальным изменениям в сфере образования и науки:

воспитание на основе новой модели – модели педагогической поддержки обучающегося, испытывающего радость познания себя и окружающего мира, радость творчества, радость общения, радость понимания своей нужности людям, обществу; от разрывов в качестве образования, связанных с местом проживания и социальным статусом, к выравниванию доступа к качественному образованию (опорная школа, центры компетенций, "цифровой репетитор", летняя школа, ротация кадров и другие механизмы); от дефицита качественной образовательной инфраструктуры к полному обеспечению объектами, соответствующими современным санитарным нормам, безопасности, стандартам оснащенности (расширение ГЧП, новая методика финансирования строительства школ и др.); от дефицита педагогических кадров к конкуренции за место педагога (усиление требований к претендентам для поступления на педагогические специальности, конкурсный прием на работу, сертификация начинающих педагогов и др.), обеспечению высокого статуса педагога, качественному менеджменту в образовании путем назначения, ротации и аттестации; от традиционных программ обучения к подготовке обучающихся к будущему (через актуализацию ценностного аспекта содержания образования, направленность учебных программ на формирование глобальных компетенций, эмоционального интеллекта, критического мышления, основ предпринимательской и финансовой грамотности обучающихся); профильная дифференциация и индивидуализация обучения, широкие и гибкие возможности выбора направлений обучения; от локального фокуса казахстанского образования к повышению востребованности и конкурентоспособности казахстанского образования и его выпускников на внешних рынках (обеспечение системности, преемственности и непрерывности образования, инклюзивность, равный доступ к качественному образованию для всех, трансформация вузов в исследовательские университеты, открытие филиалов и представительств зарубежных вузов на территории страны, усиление научного и академического развития казахстанских вузов и др.); от жестких методов внешнего контроля к профилактико-предупредительным мерам, которые будут направлены на профилактику, представление рекомендации для устранения причин и условий совершения правонарушений действующих норм законодательства в области образования; от жесткого контроля за деятельностью организаций образования к системному обеспечению качества образования; усовершенствование методики и формирование общей государственной системы обучения казахскому языку в РК.

Будут определены и сформированы уровни преподавания государственного языка по ступеням школа – колледж – вуз – оказание услуг и обеспечено непрерывное образование.

Также планируется разработать учебно-методическое содержание каждого этапа и уровня, формирующее коммуникативные компетенции, основанные на лексико-грамматических минимумах. Учебно-методическое содержание будет разрабатываться исходя из этапов и уровней преподавания казахского языка как государственного.

Кроме того, будет коренным образом пересмотрено и систематизировано законодательство в области образования в виде Кодекса об образовании.

Основные принципы и подходы развития образования:

равенство прав всех на получение качественного образования;

доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей;

приоритет гражданских и национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

уважение прав и свобод человека;

непрерывность процесса образования, обеспечивающего преемственность его уровней;

демократический характер управления образованием, прозрачность деятельности системы образования.

Подходы развития отрасли будут рассмотрены по семи направлениям системы образования.

В целом, концепция предусматривает воспитание нового поколения казахстанцев.

В планы воспитательных работ организаций образования планируется включение работы по киберкультуре детей. Планируется разработка и внедрение мер по защите детей от информации и материалов, наносящих вред их духовному развитию.

В учебно-воспитательном процессе организаций образования будут культивироваться семейные ценности и важность института семьи.

С целью эффективной организации воспитательной работы подлежат пересмотру положение о классном руководстве и квалификационные характеристики классных руководителей. Будет внедрен штат освобожденных классных руководителей в организациях среднего образования, – говорится в документе.

Для патриотического воспитания обучающихся планируется усилить роль военно-патриотических клубов.

Расширится вовлечение студентов в работу клубов по направлениям, планируется создание и развитие студенческих лиг (спортивные, дебатные и т.д.). Привитие студентам экологической культуры и здорового образа жизни планируется путем развития эковолонтерства через проекты "Ашық жүрек", "Саламатты жастар", проведение конкурсов "Жас турист" и "Гүлдене бер, Қазақстан".

Наряду с этим запланировано развитие спортивных кружков и секций, в том числе по национальным видам спорта.

До 2023 года запланировано внедрение систематического мониторинга физического развития и физической подготовленности школьников с последующей разработкой практических рекомендаций с учетом региональных особенностей.

Для этого будут разработаны нормативные требования к уровню физической подготовленности обучающихся и программы мониторинга состояния физической подготовки обучающихся с учетом современных технологий.

Также запланировано создание Института психологии при НАО им. Ы. Алтынсарина, координирующего психологическую службу в системе образования РК.

Кроме того, для обеспечения дружелюбной и безопасной образовательной среды и профилактики конфликтных ситуаций будут созданы школьные службы примирения.

В организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет реализован комплекс творческих мероприятий и инициатив по личностному развитию детей, находящихся в группе риска.

Продолжится работа по деинституализации детских домов, что позволит уменьшить количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, будет внедрена альтернативная форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональная (фостерная) семья.

Продолжится развитие сети (трансформация детских домов) центров и психологических служб по оказанию социально-правовой и психолого-педагогической поддержки семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Для педагогов, психологов-педагогов социальных педагогов, администрации школ по вопросам организации психологической службы в школе, школьных служб примирения будет организована система повышения квалификации.

Планируется организация комплексного межведомственного подхода, объединяющего в единую организационную структуру деятельность специалистов, работающих в различных ведомствах: образовании, здравоохранении, социальной защите, правоохранительных органах.

Будет создана единая веб-платформа, осуществляющая информационную и методическую поддержку психологической службе системы образования республики, проведены научные исследования в области обеспечения психического здоровья обучающихся.

Планируется разработка и внедрение модели деятельности психологической службы и школьных служб примирения.

Для оперативного оказания помощи ребенку будет создана республиканская служба.

Также планируется реализация мероприятий по оперативному реагированию на нарушения прав детей и организация деятельности мониторинговых групп по защите прав и законных интересов детей.

Для разрешения школьных споров между учащимися расширится сеть служб школьной медиации.

Одним их основных целевых показателей создания благоприятной среды обучения станет переход к односменному обучению к 2030 году. До 2025 года запланировано строительство 1 тыс. новых школ, в том числе за счет механизма ГЧП, открытия частных школ, что позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, дефицита ученических мест с учетом роста контингента.

Концепция также предусматривает создание благоприятных условий для работы педагогов.

Так, оплата труда педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования увеличится в два раза в течение четырех лет до 2024 года.

Планируется проработка вопроса повышения заработной платы руководителей организаций дошкольного и среднего образования и их заместителей, перехода к окладной системе оплаты труда отдельных категорий педагогов. Изменится система оплаты труда педагогов в условиях малокомплектных школ. Для педагогов, подготовивших победителей-призеров престижных международных олимпиад и конкурсов, будет предусмотрена выплата единовременного денежного вознаграждения, – говорится в документе.

Особое внимание будет уделено сельским учителям, а также педагогам, подготовившим победителей, призеров районных конкурсов, соревнований и турниров по робототехнике и программированию, для которых кроме дополнительных систем надбавок к заработной плате планируется разработать еще и стимулирующие меры.

Запланировано введение отдельной квоты для сельских учителей для приоритетного зачисления в магистратуру казахстанских вузов с прохождением вступительных экзаменов после 5-летнего стажа работы в сельской школе.

В высшем и послевузовском образовании повышение стоимости государственного образовательного гранта позволит вузам существенно повысить заработные платы ППС и работников высшего образования.

Трансформация вузов в некоммерческие акционерные общества создаст благоприятные условия для диверсификации финансовых потоков и источников прибыли вузов, что позволит предоставлять социальные пакеты для ППС, планировать средства для профессионального развития преподавателей и работников системы высшего образования.

Наряду с этим планируется усиление требований к аттестации педагогов по прохождению Национального квалификационного тестирования, в том числе через увеличение процента проходных баллов тестирования до 90% и обновление критериев оценивания портфолио педагогов.

Количество штатных единиц должности воспитателя в расчете на одну группу (старший, предшкольный возраст) увеличится с целью сокращения соотношения воспитатель/ребенок до рекомендуемых международных показателей (1:7 – для детей двух лет; 1:18 – для детей трех-четырех лет).

Будет изменен статус помощника воспитателя с дальнейшим повышением к нему квалификационных требований.

Профессиональная роль учителя в школе изменится на организатора учебной, проектной и исследовательской деятельности, консультанта, исследователя, руководителя проектов, "навигатора" в образовательной, в том числе цифровой, среде. Педагоги будут стимулированы к самообразованию, предполагающему постоянное совершенствование и обновление своей педагогической и методической практики.

Как отмечается, социальное самочувствие и социальный статус педагога возрастут за счет творческого характера работы, автономии в выборе методик, технологий обучения, повышения заработной платы, стимулирующих доплат, расширения круга профессионального развития.

Для реализации концепции разработан план действий, предусматривающий множество мероприятий для достижения поставленных целей.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 15 ноября.

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