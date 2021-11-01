После смертельных случаев из-за переутомления рабочий день сотрудников ограничили девятью часами.

Руководство китайского технологического гиганта ByteDance, владеющего соцсетью TikTok, распорядилось ограничить время работы сотрудников девятью часами в день, передает Zakon.kz.

Об этом заявил Bloomberg, изучив один из внутренних документов компании. Агентству удалось выяснить, что сотрудники китайской интернет-компании часто работают по 12 часов шесть дней в неделю – с 9:00 до 21:00.

ByteDance стала одной из первых технологических компаний в Китае, официально установивших более короткий рабочий день, – отмечается в информации.

Стоит отметить, что в этом году, в связи со смертельными случаями, такой темп работы привлек к себе повышенное внимание. Данные инциденты связывают с повышенным переутомлением. Также замечен рост числа жалоб в социальных сетях. Власти страны призвали работодателей пересмотреть распределение нагрузки на сотрудников.

Согласно новой политике, в ByteDance будут работать строго с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Чтобы задержаться на работе, необходимо будет запросить разрешение у начальства как минимум за один день. В будние дни разрешено работать сверхурочно не более трех часов или приходить на работу в выходной день, но не более чем на восемь часов. Bloomberg.

ByteDance Ltd. – китайская частная холдинговая интернет-компания, владеющая рядом популярных сервисов (в том числе платформами для обмена видео TikTok и Xigua, новостными агрегаторами Toutiao и BaBe, социальной сетью Helo). Основана Чжан Имином в 2012 году, штаб-квартира расположена в Пекине (официально компания зарегистрирована на Каймановых островах).

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