Казахстану стала доступна внутренняя система Facebook

Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к системе.

Министерство информации и общественного развития Казахстана (МИОР) и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в интернете, сообщает Zakon.kz.

Cо стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней Системе уведомления о контенте (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства РК, – говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к системе.

Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к Системе уведомления о контенте, которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом, – заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью г-н Джордж Чен.

В Министерстве информации уточнили, что использование Системы уведомления о контенте позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.

Напомним, в середине сентября депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам защиты прав ребенка, в котором содержатся нормы по ограничению работы социальных сетей и мессенджеров в случае, если они откажутся от регистрации в Казахстане.

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В 2020 году во время мониторинга было выявлено около 70 тыс. фактов кибербуллинга в Сети. После этого в администрацию соцсетей и мессенджеров министерством было направлено около 1800 обращений с просьбой удалить материалы. Но в 2021 году эти цифры увеличились до 140 тыс.

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