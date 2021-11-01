ЧП в Байзакском районе – все дома восстановлены

При строительстве домов выдержан единый архитектурный стиль.

В Байзакском районе Жамбылской области полностью восстановлены и сданы в эксплуатацию 35 домов, четыре из них – в селе Ушбулак, 12 – в селе Жибек жолы и 19 – в селе Кайнар.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил дома в селе Кайнар и поговорил с жителями. Сельчане отметили, что работы выполнены качественно. Все дома обеспечены электроэнергией, природным газом, питьевой водой. Для быстрого и качественного восстановления пострадавших объектов строители работали в непрерывном режиме. При строительстве домов выдержан единый архитектурный стиль.

В результате ЧП наш дом был серьезно поврежден. Вскоре после взрыва пришли строители и приступили к восстановительным работам. К имеющимся комнатам добавили еще одну. Привели в порядок даже сарай. Честно говоря, радости нет предела. Мы благодарны всем неравнодушным казахстанцам, которые помогали нам, руководству страны, области за поддержку в трудную минуту, – сказала Раушан Мамытбекова.

От имени жителей выразили благодарность Олжас Райымбеков и Косбек Серкебаев.

В нашем селе произошли кардинальные изменения. Обновлены линии электропередач, на всех улицах провели освещение. Теперь все улицы заасфальтированы. Одним словом, мы всем довольны, – сказал Абдигаппар Суйндик.

Глава региона отметил, что главная задача – обеспечение безопасности и улучшение жизни населения.

В соответствии с поручениями главы государства восстановительные работы были незамедлительно начаты и не прекращались ни на минуту. Как мы видим, село обрело новый облик. Созданы все необходимые условия для жителей. Повышение благосостояния народа – основная задача государства. Уверен, благодаря нашему единству, трудолюбию, целеустремленности мы добьемся всех поставленных целей, – сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области наградил подрядные компании, которые занимались восстановительными работами, благодарственными письмами.

По словам заместителя акима Байзакского района Кайрата Исмаила, в соответствии с поручением акима области семьям оказывается необходимая социальная поддержка. Он отметил, что проводится работа по обеспечению газом горожан из социально уязвимых слоев населения. Сельское население на 100% обеспечено централизованным водоснабжением.

В качестве социальной помощи каждая семья получила по 300 тыс. тенге. Также предприниматели каждой семьей выделили по 200 тыс. тенге. Кроме того, за счет средств, поступивших в Фонд "Сенім Байзақ", были восстановлены хозяйственные постройки.

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с ходом строительства школы на 150 мест в селе Жибек жолы. Подрядчик – ТОО "Сырым Белеке".

Директор товарищества Елмурат Кунибеков сообщил, что одна бригада укладывает кирпич первого этажа, другая занимается монтажом, следующая группа – сварочными работами. Всего работают около 100 строителей. Большая часть из них – местные жители.

В настоящее время завершено 50% строительных работ. Объект планируют сдать в январе следующего года.

Аким области Бердибек Сапарбаев поручил завершить строительные работы качественно и в срок.

В результате чрезвычайной ситуации пострадало 176 объектов, полностью восстановлено 168 объектов. Из 12 бизнес-объектов на сегодняшний день отремонтировано пять. На 7 объектах строительные работы идут полным ходом.

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