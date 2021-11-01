Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

В этом году термин vax употреблялся в 72 раза чаще, чем в прошлом.

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово "вакцина" (vax) и производные от него в качестве слова 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении британского словаря, от него на фоне массовой прививочной кампании образовались такие неологизмы, как "вакциниста" и "вакси" – по аналогии с селфи.

В этом году термин vax употреблялся в 72 раза чаще, чем в прошлом.

Нет слова, которое лучше отражает атмосферу этого года, чем vax, – отметили составители словаря.

Слово vax в английском языке было впервые зафиксировано в 1799 году, а производные от него vaccinate и vaccination – в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает "корова".

В прошлом году создатели Оксфордского словаря не смогли определиться со словом года. Они отметили, что уложить 2020-й в какое-то одно понятие невозможно. В 2019-м словом года стало словосочетание climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация), еще годом ранее – toxic (в переводе с английского – "отравленный", "наполненный ядом", "токсичный").

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