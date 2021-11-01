Скончался Темирхан Досмухамбетов

Скончался экс-министр туризма и бывший управляющий делами президента РК.

На 73 году жизни скончался Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов – экс-министр туризма и спорта РК, экс-аким Астаны, экс-управляющий делами президента РК, экс-президент Национального олимпийского комитета РК, сообщает Zakon.kz.

Кандидат педагогических наук. Профессор.

Министр по делам молодежи, туризма и спорта РК (01.1996 – 03.1997);

Директор департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры РК (03.1997 – 10.1997);

Председатель Комитета туризма и спорта Министерства образования, культуры и здравоохранения РК (11.1997 – 09.1998);

Управляющий делами президента РК (09.1998 – 06.2003);

Аким города Астана (06.2003 – 03.2004);

Управляющий делами президента РК (03.2004 – 03.2006);

Министр туризма и спорта Республики Казахстан (27.03.2006 – 04.2011);

Президент, член исполкома Национального олимпийского комитета РК (03.2010 – 09.2015);

Президент Федерации водных видов спорта (2008 – 10.2016).

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова.

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