Скончался Темирхан Досмухамбетов

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Скончался экс-министр туризма и бывший управляющий делами президента РК.
На 73 году жизни скончался Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов – экс-министр туризма и спорта РК, экс-аким Астаны, экс-управляющий делами президента РК, экс-президент Национального олимпийского комитета РК, сообщает Zakon.kz.
Кандидат педагогических наук. Профессор.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова.
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