На корабль США в Черном море можно посмотреть в прицел – Путин

Ранее российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил прокомментировал заход флагмана шестого флота ВМС США Mount Whitney в Черное море, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны. президент РФ Владимир Путин

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Военные корабли НАТО периодически заходят в Черное море. В конце января Черноморский флот России отслеживал ракетные эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук". В МИДе России неоднократно сообщали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.

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