Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Темирхана Досмухамбетова

Глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.

Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.

На постах министра туризма и спорта, руководителя Управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.

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