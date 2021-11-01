Генсек ООН: человечество копает себе могилы

Генсек ООН также отметил, как Земля меняется на глазах – от океанских глубин и до горных вершин.

Последние шесть лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, и даже выполнение всех обещаний по борьбе с выбросами парниковых газов приведет к общему повышению температуры Земли более чем на 2°C в ближайшие десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Об этом генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), пишет ТАСС.

По его словам, зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть.

Генсек ООН также отметил, как Земля меняется на глазах – от океанских глубин и до горных вершин.

Уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было и продолжают быстро нагреваться. Мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса по Цельсию. Мы несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия, – сказал генсек.

Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 1,5°C.

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