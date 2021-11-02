24 эйса помогли Александру Бублику пройти во второй круг "Мастерса"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одолел представителя Великобритании Дэниела Эванса.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на Парижском супертурнире в упорной борьбе одолел представителя Великобритании Дэниела Эванса со счетом 2:6, 7:5, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Бублик допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти, передает пресс-служба ФТК. На счету Эванса – три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12.

Казахстанец увеличил отрыв в личных встречах игроков – 4:1.

В следующем матче Александр встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Куандык Шынасилов

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