В Глазго открылся павильон Центральной Азии

Для стран ЦА конференция войдет в историю.

1 ноября 2021 года в Глазго состоялось официальное открытие павильона Центральной Азии на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По данным пресс-службы Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, почетное право выступить с приветственным словом от казахстанской стороны было предоставлено председателю Cовета директоров Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Еренчинову Данияру, который подчеркнул важность объединения усилий стран Центральной Азии для достижения целей в области климата и низкоуглеродного развития.

Сегодня в Глазго открыт общий дом стран Центральной Азии. В этом доме мы собрались в рамках глобальной климатической конференции для того, чтобы рассказать всему миру о своей климатической повестке и о единой позиции наших стран. Также это площадка для обмена передовым опытом между странами-соседями нашего региона, – уточнил Еренчинов.

Для стран Центральной Азии предстоящая конференция войдет в историю, так как впервые они выступят с единым консолидированным региональным заявлением. Основной посыл состоит в призыве к правительствам государств Центральной Азии усилить национальные и региональные программы по предотвращению климатического кризиса в регионе.

Напомним, проходящая в Глазго 26-я конференция по изменению климата является значимым событием мирового масштаба. Участие в ее работе принимают более 100 глав государств и правительств со всего мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!