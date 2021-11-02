Казахстанцам продлили сроки подачи заявок на обучение в вузах России

Иностранному гражданину необходимо обращаться в российское загранучреждение на территории той страны, гражданином которой он является, вне зависимости местоположения – Россотрудничество.

Продлены сроки подачи заявок на обучение в высших учебных заведениях России, в том числе и для казахстанцев. Об этом сообщили в Россотрудничество, передает Zakon.kz.

Россотрудничество сообщает о продлении сроков подачи заявок на обучение в российских университетах в рамках квоты правительства Российской Федерации до 25 ноября 2021 года (страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия), и до 15 декабря 2021 года (остальные страны), – говорится в сообщении российского ведомства.

Все желающие принять участие в отборе могут подать заявку на сайте, выбрав направление обучения (специальность) и до шести приоритетных образовательных организаций.

Отбор иностранных граждан проходит в два этапа: первый этап отбора осуществляется зарубежными представительствами Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредставительствами; второй этап – российскими образовательными организациями. пресс-служба Россотрудничества

Для участия в первом этапе отбора и прохождения отборочных испытаний необходимо правильно заполнить анкету, предоставить фото, скан паспорта, скан документа об образовании (или справку о периоде образования) и направить через информационную систему заполненную анкету в состояние "на проверку".

В ведомстве отметили, что "иностранному гражданину необходимо обращаться в российское загранучреждение на территории той страны, гражданином которой он является, вне зависимости от вашего местоположения".

Лица без гражданства и соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, обращаются в российское загранучреждение на территории страны постоянного местопребывания. пресс-служба Россотрудничества

Контакты всех представительств Россотрудничества можно найти на сайте Россотрудничества.

В случае, если в стране нет представительства Россотрудничества, функции по отбору осуществляет дипломатическое представительство, в том числе посольство РФ. Контакты российских посольств вы можете найти на сайте Министерства иностранных дел РФ. пресс-служба Россотрудничества

По вопросу результатов отбора необходимо обращаться в российские загранучреждения. Телефон горячей линии Россотрудничества по вопросам приема на обучение иностранных граждан по квоте правительства РФ: 8 985 870 21 27.

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