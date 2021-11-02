В СКО завершается строительство двух заводов по производству стройматериалов

Реализация проектов не только даст региону новые рабочие места, но и позволит снизить цену на материалы.

В Северо-Казахстанской области завершается реализация двух проектов импортозамещения в строительной отрасли.

Совсем скоро местные строительные компании смогут приобрести кирпич, газоблоки и плиты, сделанные в СКО.

Близится к завершению строительство кирпичного завода компании "Кирпич СК". Завершены строительно-монтажные работы, ведется шеф-монтаж оборудования. Запуск завода запланирован на 2021 год. Ожидается, что предприятие закроет 30% потребности региона в кирпиче, – рассказали в пресс-службе акимата.

Также на заводе завершаются строительные работы по производству автоклавных газоблоков и плит ТОО "Mix Universal". Автоклавный газобетон отличается своей прочностью и качеством, что является одним из главных условий конкурентоспособности на рынке сбыта.

Реализация этих проектов не только даст региону новые рабочие места, но и позволит снизить цену на строительные материалы за счет выгодной логистики и использования местного сырья.

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